Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

Ron Jans weet dat FC Utrecht zondagavond iets unieks kan bereiken tegen Ajax. De ploeg uit de Domstad won dit seizoen al twee keer van de Amsterdammers en kan daar in de finale van de play-offs om Europees voetbal een historische derde overwinning aan toevoegen.

FC Utrecht plaatste zich donderdag voor de finale door SC Heerenveen te verslaan, terwijl Ajax afrekende met FC Groningen. De inzet is een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Jans beseft dat zijn ploeg een bijzondere prestatie kan leveren. "Mijn zoon heeft het opgezocht. Er zijn wel wat clubs die drie keer in een seizoen van Ajax hebben gewonnen, maar FC Utrecht zit daar niet bij. Dat zou dus iets historisch zijn", vertelt de trainer via de clubkanalen.

Volgens Jans bevinden alleen grote clubs zich in dat rijtje. "PSV zit in dat rijtje, AZ ook. Dat zijn niet de minste", aldus de oefenmeester. Motivatie hoeft hij zijn spelers niet meer mee te geven na de Europese campagne van vorig seizoen. "Ik heb tegen ze gezegd: dit wil je toch elk jaar? Met de motivatie zit het wel goed. We hebben nog niets. We zullen nog één keer moeten pieken."