Jans gedraagt zich opmerkelijk: "Kruip in de rol van Farioli"

Jans begint met de verwachtingen te temperen. "Ik kruip even in de rol van Farioli. Nog vijf battles to go, maar we hebben het steeds meer in eigen hand. Het komt steeds dichterbij, alleen het is nog lang niet zeker. We moeten nog naar FC Twente toe. Volgende week komt Ajax hier. Dus we gaan nog niet zeggen dat we het allemaal gehaald hebben."

Dan krijgt Jans de vraag of hij ontspannen op de bank zat tegen FC Groningen. Jans: "Het grootste gedeelte van de wedstrijd wel. Alleen toch wel na de 2-0, want toen glipte het een beetje weg. Toen scoorde FC Groningen uit een corner. Toen vond ik dat we het niet onder controle hadden. We hebben in de rust wat dingen omgezet. We scoorden op belangrijke momenten en hebben de tweede helft helemaal niks meer gegeven, vind ik. Het was voor een groot gedeelte gecontroleerd. Behalve een beetje in de eerste helft in een fase", besluit hij.