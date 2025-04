Jans hoopvol: "Als de wedstrijd net zo als vorig jaar verloopt"

FC Utrecht is ook nog altijd in de race om Europese plekken te bemachtigen. "We moeten onszelf bekronen met die hoge plek de komende wedstrijden. Misschien kunnen we dan zelfs nog omhoog kijken of er nog meer in het vat zit," stelt Jans, doelend op de derde plek. In oktober vorig jaar wist Utrecht met 4-3 te winnen van Ajax in eigen huis. Jans hoopt op een vergelijkbare middag. "Als de wedstrijd net zo als vorig jaar verloopt zouden wij dat natuurlijk niet erg vinden."

De trainer heeft ook alvast een analyse gemaakt van de tegenstander. "Enorm collectief, kunnen echt heel goed op resultaat spelen met veel hoge druk, veel teamgeest. Vorig jaar als ze de bal verloren lag het helemaal open, nu sprint iedereen terug. Heel veel individuele klassen en ze kunnen door wissels ook nog eens wedstrijden beslissen", aldus Jans in gesprek met de clubkanalen van FC Utrecht.