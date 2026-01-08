Jans: "In die periode had ik bij Ajax een goede rol kunnen spelen"

"Ik ben er zelf ook nooit over begonnen, dat het een ambitie is om een topdrieclub te trainen. Misschien ben ik er wel te terughoudend in geweest", geeft Jans aan in een interview met Voetbal International. "Het kan ook zijn dat ze in de top iets anders verwachten dan mijn stijl van menselijkheid. Maar mijn carrière is rond en mooi, ik mis niks. Maar er zijn weleens momenten geweest dat het door mijn gedachte ging", zo is hij eerlijk.

Wanneer? "Nou, voordat Farioli bij Ajax kwam, de periode Steijn en Mislintat. Toen ik dat allemaal zag, dacht ik wel dat ik daar een goede rol zou kunnen spelen om de boel daar te binden", erkent Jans. "Niet dat ik dacht: Ik wil dat doen, maar ik denk wel dat ze zo iemand als ik nodig hadden. Niet allemaal straatvechters die voor eigen hachje gaan. Maar juist verbinders. Het is een vraag die ik vaker krijg. Aan de andere kant had ik nooit verwacht dat ik in de Eredivisie trainer zou zijn."