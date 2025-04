Jans is duidelijk: "Ajax is de grootste rivaal van FC Utrecht"

Ron Jans weet dat het duel tussen FC Utrecht en Ajax veel meer is dan zomaar een wedstrijd. In gesprek met VoetbalPrimeur vertelt hij hoe sterk het affiche leeft in de Domstad en wat zijn ploeg zondag te wachten staat.

"De wedstrijd leeft hier zo, want Ajax is wat dat betreft de grootste rivaal van FC Utrecht. Dat merk ik aan alles hier. Dat wist ik al. En als je dan trainer bent van Utrecht, dan maak je dat ook vanbinnen mee," zegt Jans. "Dus ik denk dat het echt een wedstrijd wordt met de nadruk op de laatste vijf wedstrijden."

De trainer weet dat strijd niet genoeg is tegen dit Ajax, dat volgens hem veel kwaliteiten heeft. "En dat moeten we ook gaan bieden, want Ajax zit goed in elkaar en levert ook heel veel strijd, buiten het feit dat ze heel goed op resultaat kunnen spelen."