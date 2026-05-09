Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

FC Utrecht staat zondagmiddag voor een van de meest beladen wedstrijden van het seizoen. De Domstedelingen gaan op bezoek bij Ajax, dat nog volop strijdt om de derde plaats in de Eredivisie. Voor trainer Ron Jans staat er bovendien een persoonlijk record op het spel in de laatste weken van zijn imposante loopbaan.

Jans kondigde eerder al aan dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, kan de 67-jarige oefenmeester een bijzondere mijlpaal bereiken. De trainer staat momenteel op 272 overwinningen in de Eredivisie en heeft nog één zege nodig om Bert Jacobs te evenaren als coach met de meeste zeges ooit op het hoogste niveau van Nederland. Na het duel met Ajax wacht voor FC Utrecht nog een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, waarna waarschijnlijk de play-offs om Europees voetbal volgen.

In Amsterdam moet Jans wel enkele belangrijke krachten missen. Ángel Alarcón, Artem Stepanov en Can Bozdogan zijn niet inzetbaar. "Ook Bozdogan, die al een tijd last van zijn voet heeft, is absent. Daar ben je natuurlijk niet blij mee", vertelt Jans aan het clubkanaal. Er is echter ook positief nieuws, want Nick Viergever is na een goede trainingsweek weer beschikbaar en kan plaatsnemen op de bank. Daardoor behoren ook Rafik El Arguioui en Per Kloosterboer tot de selectie.