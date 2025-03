Jans kritisch én lovend over Farioli: "Was teveel, maar geweldig"

Ron Jans heeft zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie zijn bewondering uitgesproken voor Francesco Farioli. De trainer van FC Utrecht prijst de manier waarop zijn collega van Ajax pal achter zijn spelers blijft staan, ook na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt.

"Ik word er gewoon warm van als ik Farioli zo hoor praten over zijn spelers," vertelt Jans. "Hij laat ze totaal niet vallen. Hij steunt ze. Als je als spelers hier naar kijkt... Hij heeft er een team van gemaakt. Ze werken keihard voor elkaar. Je hoort niemand zeuren, en jeugdspelers krijgen een kans."

Jans erkent dat Farioli met zijn keuzes tegen Frankfurt wellicht te ver is gegaan. "Dit was niet meer rouleren. Dit was te veel, vond ik. Maar ik vind dit wel geweldig. Zo wil ik ook zijn."