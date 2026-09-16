Jans kritisch op Ajax-trainer Michel: "Dat moet er eigenlijk uit"
De uitspraken van Ajax-trainer Míchel Sánchez over een biertje in de spelersbus zijn niet onopgemerkt gebleven. Ron Jans reageerde bij NOS Studio Voetbal met verbazing op de opmerking van de Spanjaard. De oud-trainer van FC Groningen en SC Heerenveen heeft tijdens zijn eigen trainersloopbaan juist geprobeerd alcohol uit de spelersbus te bannen.
Ajax won afgelopen weekend met 1-5 bij Fortuna Sittard. Na de ruime zege wachtte de selectie een busrit van ruim twee uur richting Amsterdam. Míchel wilde die tijd benutten om zich alvast voor te bereiden op de wedstrijd tegen Willem II van dinsdag. "Daarvoor kan ik de tijd in de bus goed gebruiken. Dat is een goed moment, al hoop ik dat er ook bier is", zei Míchel tegen Ajax Life.
Jans hoorde de uitspraak en moest denken aan zijn eigen aanpak bij zijn oude clubs. Daar wilde hij juist geen alcohol in de spelersbus. "Ik heb het afgeschaft. Dat moet er eigenlijk uit." Volgens Jans is het drinken van alcohol niet te combineren met het herstel dat van profvoetballers wordt verwacht. "Zeker als je een druk Europees programma hebt, waarin je er alles aan doet om te herstellen, en dan ga je een biertje drinken in de bus."
De oud-trainer weet tegelijkertijd dat een verbod niet betekent dat iedere speler zich er altijd aan houdt. "Dat doen ze dan maar stiekem als de trainer het niet ziet. Ik wilde het niet meer hebben." Jans sloot het onderwerp vervolgens met een knipoog af. "Misschien hebben ze gezegd dat 'bier' cola betekent in het Engels."
Stegeman boos na duel met Ajax: "Welke idioot dat bedacht heeft"
Johan Derksen wil ander verbod in stadions: "Dat is de boosdoener"
Jans kritisch op Ajax-trainer Michel: "Dat moet er eigenlijk uit"
Clasie looft oud-Ajax-aanvaller: "Hij is een fantastische spits"
Tolu in vorm bij Ajax: "Dan krijg je een moordenaar op het veld"
Sean Steur hard aangepakt in Engeland: "Voor de leeuwen gegooid"
Kasper Dolberg krijgt na jaar afwezigheid verrassende uitnodiging
Ajax haalt uit tegen Willem II en boekt overtuigende overwinning
Driessen fel na transfernieuws Ajax: "Met hem haal je problemen"
'Ter Stegen krijgt duidelijk nieuws van Klopp en wordt nummer één'
AFCA komt met statement: gratis hamburgers voor Willem II-fans
Opstelling Ajax bekend: Míchel kiest voor sterk gewijzigd elftal
AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"
Kooijman: "Ik moest lachen toen ik bij Ajax op de tribune zat"
Van der Vaart: "Ik vind hem een hele goede, interessante speler"
Driessen waarschuwt Jordi Cruijff: "Die zit meer aan het lachgas"
Matthäus prijst Ajacied: "Als hij zo doorgaat in Amsterdam..."
'Vervelend nieuws over blessure Bouwman': "Het is een raadsel"
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Johan Cruijff ArenA krijgt primeur met Europese topwedstrijd
Anass Salah-Eddine gepresenteerd in Griekenland, rugnummer bekend
Maaskant moet lachen om Berghuis: "Dat kun je aan hem zien"
Valentijn Driessen tipt de KNVB: "Ga dan het vak ontruimen!"
Wout Weghorst weer in Oranje? "Ik zou zo snel geen andere weten"
Vermoedelijke opstelling Ajax-Willem II: Gloukh begint in de basis
Theo de Jong enthousiast over Ajacied: "Hij past zich prima aan"
Jans over Ajax-legende: "Je bent gewoon een onbekende speler"
Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"
BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'
'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'