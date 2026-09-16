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Jans kritisch op Ajax-trainer Michel: "Dat moet er eigenlijk uit"

Joram
Ron Jans
Ron Jans Foto: © BSR Agency

De uitspraken van Ajax-trainer Míchel Sánchez over een biertje in de spelersbus zijn niet onopgemerkt gebleven. Ron Jans reageerde bij NOS Studio Voetbal met verbazing op de opmerking van de Spanjaard. De oud-trainer van FC Groningen en SC Heerenveen heeft tijdens zijn eigen trainersloopbaan juist geprobeerd alcohol uit de spelersbus te bannen.

Ajax won afgelopen weekend met 1-5 bij Fortuna Sittard. Na de ruime zege wachtte de selectie een busrit van ruim twee uur richting Amsterdam. Míchel wilde die tijd benutten om zich alvast voor te bereiden op de wedstrijd tegen Willem II van dinsdag. "Daarvoor kan ik de tijd in de bus goed gebruiken. Dat is een goed moment, al hoop ik dat er ook bier is", zei Míchel tegen Ajax Life.

Jans hoorde de uitspraak en moest denken aan zijn eigen aanpak bij zijn oude clubs. Daar wilde hij juist geen alcohol in de spelersbus. "Ik heb het afgeschaft. Dat moet er eigenlijk uit." Volgens Jans is het drinken van alcohol niet te combineren met het herstel dat van profvoetballers wordt verwacht. "Zeker als je een druk Europees programma hebt, waarin je er alles aan doet om te herstellen, en dan ga je een biertje drinken in de bus."

De oud-trainer weet tegelijkertijd dat een verbod niet betekent dat iedere speler zich er altijd aan houdt. "Dat doen ze dan maar stiekem als de trainer het niet ziet. Ik wilde het niet meer hebben." Jans sloot het onderwerp vervolgens met een knipoog af. "Misschien hebben ze gezegd dat 'bier' cola betekent in het Engels."

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