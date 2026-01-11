Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jans: "Of ik een speler van Ajax had vergeleken met een gorilla"

Niek
Ron Jans
Ron Jans Foto: © BSR Agency

Ron Jans heeft in zijn carrière heel veel mooie momenten beleefd. In een open gesprek op Voetbal International praat Jans over zijn ervaringen bij Standard Luik en FC Cincinnati en of die periodes daar negatief uit springen. 

"Het klinkt gek, maar achteraf ben ik er bijna trots op. Ik had het natuurlijk liever niet gezegd (Jans zong in de kleedkamer een rapnummer mee waarin het n-woord viel, red.). Dat ligt daar zo gevoelig. Ik zong mee, dom, naïef en ongelukkig. Maar ze weten daar dondersgoed dat ik absoluut geen racist ben. Totaal niet", vertelt Jans over de situatie bij Cincinnati.  

"Ik heb bij de spelers direct mijn excuus aangeboden. Pas anderhalve week later moest ik tijdens een trainingskamp op kantoor komen. Heel toevallig, jaja, was de advocaat van de club er ook. Er lag een aanklacht van de vakbond. Een aantal spelers was daarheen gegaan. Anoniem. Wat ik zeg, het ligt daar zo gevoelig", vervolgt Jans. 

"Een keer bij de lunch kreeg ik van spelers de vraag of ik een voetballer van Ajax had vergeleken met een gorilla. Ik zei: ja dat klopt. In de jeugd bij Ajax zit Brian Brobbey, die is pas zeventien jaar, een enorm talent en die is zo groot en sterk als een gorilla. Een paar spelers, ik denk dat ik wel weet wie het zijn geweest, hebben mij toen gewoon genaaid. Ik moest na het gesprek met die commissie direct het hotel uit en anderhalve dag later voor een commissie verschijnen. Het was net een kruisverhoor, ik mocht alleen ja en nee zeggen", blikt Jans terug. 

Gerelateerd:
Amourricho Van Axel-Dongen scoorde de late gelijkmaker tegen Feyenoord

Verhuurde Ajacied Van Axel Dongen bezorgt Feyenoord puntenverlies

0
Peter Bosz en Earnest Stewart

PSV bevestigt interesse van Ajax: "Wilde met Stewart praten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd