Jans: "Of ik een speler van Ajax had vergeleken met een gorilla"

Ron Jans heeft in zijn carrière heel veel mooie momenten beleefd. In een open gesprek op Voetbal International praat Jans over zijn ervaringen bij Standard Luik en FC Cincinnati en of die periodes daar negatief uit springen.

"Het klinkt gek, maar achteraf ben ik er bijna trots op. Ik had het natuurlijk liever niet gezegd (Jans zong in de kleedkamer een rapnummer mee waarin het n-woord viel, red.). Dat ligt daar zo gevoelig. Ik zong mee, dom, naïef en ongelukkig. Maar ze weten daar dondersgoed dat ik absoluut geen racist ben. Totaal niet", vertelt Jans over de situatie bij Cincinnati.

"Ik heb bij de spelers direct mijn excuus aangeboden. Pas anderhalve week later moest ik tijdens een trainingskamp op kantoor komen. Heel toevallig, jaja, was de advocaat van de club er ook. Er lag een aanklacht van de vakbond. Een aantal spelers was daarheen gegaan. Anoniem. Wat ik zeg, het ligt daar zo gevoelig", vervolgt Jans.

"Een keer bij de lunch kreeg ik van spelers de vraag of ik een voetballer van Ajax had vergeleken met een gorilla. Ik zei: ja dat klopt. In de jeugd bij Ajax zit Brian Brobbey, die is pas zeventien jaar, een enorm talent en die is zo groot en sterk als een gorilla. Een paar spelers, ik denk dat ik wel weet wie het zijn geweest, hebben mij toen gewoon genaaid. Ik moest na het gesprek met die commissie direct het hotel uit en anderhalve dag later voor een commissie verschijnen. Het was net een kruisverhoor, ik mocht alleen ja en nee zeggen", blikt Jans terug.