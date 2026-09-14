Jans over Ajax-legende: "Je bent gewoon een onbekende speler"
Ron Jans is onder de indruk van Artem Stepanov. De negentienjarige spits was zondagmiddag opnieuw trefzeker voor FC Utrecht, dat op bezoek bij Excelsior met 1-2 won. Stepanov scoorde daarmee voor de vijfde wedstrijd op rij. Na afloop bleek echter dat de jonge aanvaller geen idee had wie Rafael van der Vaart is.
Van der Vaart is recordhouder als het gaat om de langste reeks wedstrijden waarin een speler van FC Utrecht op jonge leeftijd tot scoren kwam. De oud-international was op achttienjarige leeftijd in zeven opeenvolgende duels trefzeker. Stepanov had daar na de wedstrijd tegen Excelsior geen weet van. "Die ken ik niet. Geen idee."
De spits kreeg vervolgens te horen dat hij het record van Van der Vaart kan verbreken. "Dan zal ik proberen dat record te verbreken. Dan moet ik tegen Feyenoord scoren", liet hij optekenen door ESPN. Jans is zeer te spreken over de ontwikkeling van Stepanov. De trainer haalde de aanvaller in januari op huurbasis naar FC Utrecht van Bayer Leverkusen. "Hij heeft het eigenlijk al bewezen door heel veel energie toe te voegen en op het einde ook meer goals te maken voor FC Utrecht."
Volgens Jans heeft Stepanov een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopstanding van FC Utrecht. "We kwamen uit een dal en daar is hij belangrijk in geweest. Dat zet hij nu voort. De naam van Van der Vaart viel, maar hij heeft geen idee wie dat is." Jans kan wel lachen om de onbekendheid van Stepanov en richt zich met een grote glimlach tot Van der Vaart. "Sorry Raf, je bent gewoon een onbekende speler."
Zet in op Ajax tegen Willem II!
Ajax speelt dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Jans over Ajax-legende: "Je bent gewoon een onbekende speler"
Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"
BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'
'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'
'Update: Ajax meent goede kans te hebben op handtekening Bissouma'
Míchel deelt foto en maakt Ajax-fans gek: "Beste nog niet gezien"
Janse krijgt grote contractverlenging: "Hecht Cruijff waarde aan"
'Annekee Molenaar eindelijk open over breuk met Matthijs de Ligt'
Stepanov (FC Utrecht) evenaart Ajax-legende: "Die ken ik niet"
"Waarom 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena naar huis sturen?"
Henk Spaan bekritiseert Ajacied: "Hij had gewisseld mogen worden"
Hugo Borst bedreigd na column over Ajax-PSV: "Vlektyfus, cholera"
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
'Kenneth Taylor na relatiebreuk alweer gespot met nieuwe vlam'
Ajacied verbaast Ron Jans: "En dan ga je een biertje drinken..."
Vink prijst Ajacied: "Die hele actie verraadt zoveel voetbalklasse"
Willem van Hanegem lovend: "Dat is een versterking voor Ajax"
Thilo Kehrer na basisdebuut voor Ajax: "Dat doe ik niet zo vaak"
John van 't Schip weer gelukkig in de liefde: "Kennen elkaar langer"
Ajax mengt zich in titelstrijd: "Het is niet meer PSV en de rest"
Perez onder de indruk van Ajax-speler: "Hij heeft mij verrast"
Daan Rots wijst naar Ajax-spits: "Hij stond ook op de middenstip"
Cruijff overtuigde Kehrer van Ajax: "Hij was heel eerlijk naar me"
Van der Meijde: "Had een huilbui omdat ik terug moest naar Ajax"
Rots waarschuwt voor hype bij Ajax: "Afwegen wat het beste is"
Andries Jonker ziet trendbreuk bij Ajax: "Dat zijn we niet gewend"
Tolu enorm populair: "Hij ging ook op de foto met Fortuna-fans"
Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"
Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"
Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"