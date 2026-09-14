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Jans over Ajax-legende: "Je bent gewoon een onbekende speler"

Arthur
Ron Jans
Ron Jans Foto: © Pro Shots

Ron Jans is onder de indruk van Artem Stepanov. De negentienjarige spits was zondagmiddag opnieuw trefzeker voor FC Utrecht, dat op bezoek bij Excelsior met 1-2 won. Stepanov scoorde daarmee voor de vijfde wedstrijd op rij. Na afloop bleek echter dat de jonge aanvaller geen idee had wie Rafael van der Vaart is.

Van der Vaart is recordhouder als het gaat om de langste reeks wedstrijden waarin een speler van FC Utrecht op jonge leeftijd tot scoren kwam. De oud-international was op achttienjarige leeftijd in zeven opeenvolgende duels trefzeker. Stepanov had daar na de wedstrijd tegen Excelsior geen weet van. "Die ken ik niet. Geen idee."

De spits kreeg vervolgens te horen dat hij het record van Van der Vaart kan verbreken. "Dan zal ik proberen dat record te verbreken. Dan moet ik tegen Feyenoord scoren", liet hij optekenen door ESPN. Jans is zeer te spreken over de ontwikkeling van Stepanov. De trainer haalde de aanvaller in januari op huurbasis naar FC Utrecht van Bayer Leverkusen. "Hij heeft het eigenlijk al bewezen door heel veel energie toe te voegen en op het einde ook meer goals te maken voor FC Utrecht."

Volgens Jans heeft Stepanov een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopstanding van FC Utrecht. "We kwamen uit een dal en daar is hij belangrijk in geweest. Dat zet hij nu voort. De naam van Van der Vaart viel, maar hij heeft geen idee wie dat is." Jans kan wel lachen om de onbekendheid van Stepanov en richt zich met een grote glimlach tot Van der Vaart. "Sorry Raf, je bent gewoon een onbekende speler."

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