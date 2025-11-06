Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Jans over voormalig Ajax-coach: "Weet niet of hij wijn drinkt"

Arthur
bron: Persconferentie
Ron Jans
Ron Jans Foto: © BSR Agency

FC Utrecht staat donderdagavond voor een belangrijke confrontatie in de Europa League. De Domstedelingen, die nog puntloos zijn in het toernooi, moeten winnen van FC Porto om een realistische kans op overwintering te behouden. Trainer Ron Jans kijkt uit naar de wedstrijd, en in het bijzonder naar zijn ontmoeting met Francesco Farioli, aan wie hij warme herinneringen bewaart.

Farioli was afgelopen seizoen trainer van Ajax en kwam Jans in die rol meerdere keren tegen. "In de hele wereldpolitiek worden mensen van buiten steeds minder welkom in andere landen", vertelt Jans op de persconferentie. "Bij mij is dat niet zo, en dat geldt ook voor trainers."

"Ik ben wel trots op het Nederlandse trainersgilde, maar ik ben zelf ook trainer geweest in de Verenigde Staten (Cincinnati, red.) en België (Standard Luik, red.). In België heb ik ervaren dat je soms voelt dat ze liever iemand uit België hadden. Nooit vijandig of zo, maar je voelt het wel."

"Daarom vind ik het ook mooi om buitenlandse trainers juist aan te moedigen om hier trainer te zijn. En dan wil ik ook weten of ze zich thuis voelen hier, of ze zich welkom voelen. Ik weet nog dat Peter Maes werd ontslagen bij Willem II. Dan stuur ik hem een appje", voegt Jans toe, als blijk van steun aan de Belgische oefenmeester.

Over zijn ervaringen met Farioli zegt Jans: "Met Farioli heb ik rond wedstrijden echt heel leuke gesprekken mee. Ik vond hem een heel positieve verliezer, wat hij natuurlijk... Dat willen we niet. Maar ik vind hem een heel interessante man. Met hoe hij begon bij Ajax en Porto nu weer, bewijst hij dat hij een verbinder en inspirator is."

Tijdens de persconferentie krijgt Jans de vraag of hij iets voor Farioli meeneemt. "Ik moet nog even op zoek thuis", lacht hij. "Ik ga wel iets voor hem meenemen en als ik niets vind, dan... Ik weet eigenlijk niet of hij wijn drinkt, maar dan ga ik een mooi flesje wijn voor hem meenemen. Maar ik ga op zoek naar een boek!"

Afgelopen seizoen bleef Utrecht tweemaal ongeslagen tegen Ajax, dat mede daardoor net tekort kwam om het kampioenschap te winnen. In Amsterdam werd het 2-2, in Utrecht 4-0. Farioli vertrok daarna naar Porto, dat momenteel ongeslagen aan kop gaat in de Portugese competitie.

Francesco Farioli
