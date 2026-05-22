Jans pleit voor omdraaien duel tegen Ajax: "Het zijn wel finales"

FC Utrecht houdt serieus rekening met een verbod op uitsupporters voor de finale van de play-offs tegen Ajax in Volendam. Hoewel er officieel nog geen beslissing is genomen, lijkt de kans klein dat burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam zondag Utrechtse supporters zal toelaten in het Kras Stadion.

Volgens Ron Jans is de ontstane situatie vooral het gevolg van slechte planning rond de beschikbaarheid van de Johan Cruijff ArenA. Ajax wijkt uit naar Volendam vanwege een concertreeks van Harry Styles. Jans kon het niet laten daar een sneer over uit te delen. Volgens muziekliefhebber Jans "een topartiest met slechte muziek".

De trainer van Utrecht heeft ook stevige kritiek op de keuze van Ajax om uit te wijken naar Volendam. "Als je je eigen huis verhuurt, waardoor je er niet in kunt wonen, dan moet het maar op een andere manier. Wat mij betreft was het FC Groningen-Ajax in de Euroborg geworden en in de finale FC Utrecht-Ajax in de Galgenwaard. Ajax wist al heel lang dat deze wedstrijden gespeeld moesten worden en daar hadden ze rekening mee moeten houden", zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf.

Jans vindt bovendien dat de KNVB had moeten ingrijpen. "Als ik bestuurslid van de KNVB was geweest, dan had ik de wedstrijden omgedraaid. Het zijn wel finales en die wil je voor zoveel mogelijk supporters spelen."