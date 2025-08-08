Kick-off
Ajax

Jans reageert op transfersoap: "Hebben al een speler van Ajax"

Sara
bron: Ziggo Sport
Ron Jans
Ron Jans Foto: © BSR Agency

FC Utrecht-trainer Ron Jans reageerde na afloop van het Europese duel met Servette op de geruchten over een terugkeer van Sebastien Haller naar FC Utrecht. Hij moet niets hebben van alle transferperikelen. 

Volgens Duitse krant Bild heeft Borussia Dortmund groen licht gegeven voor de transfer van Haller naar Utrecht. "Ik heb ook een Duitse bevoegdheid, dus ik weet ook wat de Bild-Zeitung inhoudt", grapt Jans voor de camera van Ziggo Sport

"Nu was het Haller, maar van de week hebben we geloof ik al Bayo van een Franse club gekocht en we hebben een Griekse middenvelder aangetrokken, een buitenspeler van Ajax én een Deense jongen", reageert Jans sarcastisch op de transferberichten.

"Ik vind het vervelend om op alles in te gaan. Ook in dit geval op Haller. Ik heb al vaker gezegd: ik wil ook vertrouwen geven aan de spitsen die we hebben", besluit Jans. 

