Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"

Ron Jans sprak eerder deze week zijn steun uit aan John Heitinga. De trainer van Ajax krijgt al vroeg in het seizoen de nodige kritiek om de oren. Collega Jans begrijpt daar weinig van.

"Het is op het belachelijke af hoe John Heitinga wordt benaderd door heel veel media. Het is allemaal emotie en maar roepen. Geef hem tijd en ga hem dan beoordelen. Er verandert veel in de speelstijl, aan de staf, in de spelersgroep", zei Jans aan tafel bij Rondo.

In de AD Voetbalpodcast wordt dat moment besproken. "In Rondo nam Ron Jans het op voor Heitinga. Die vond dat hij veel te hard werd aangepakt door de media en dat soort dingen allemaal. Zijn trainers nu tere zieltjes geworden of had hij een punt? Zo hard werd hij nog niet aangepakt, Heitinga, in de media?", vraagt Etienne Verhoeff zich af.

Maarten Wijffels reageert: "Nee, maar vanaf dag één worden er al grote vraagtekens gezet bij de aanstelling van Heitinga. Ik denk dat Jans daarop ageert, omdat hij ziet dat dat vanaf dag één bezig is. Ik vind dat je ziet dat de trainers tegenwoordig... Misschien is het wat meer collegiaal, ze komen wat meer voor elkaar op. Omdat ze zien hoe vogelvrij je soms bent bij clubs."

"En dat is een ontwikkeling, die zie je wel. Dat snap ik eigenlijk wel, dat ze vanuit hun vakgebied denken: Laten we elkaar toch niet in maat nemen, maar elkaar ondersteunen. Dat is wat je ziet volgens mij", aldus Wijffels.