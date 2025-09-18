AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"

Amber
bron: AD Voetbalpodcast
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ron Jans sprak eerder deze week zijn steun uit aan John Heitinga. De trainer van Ajax krijgt al vroeg in het seizoen de nodige kritiek om de oren. Collega Jans begrijpt daar weinig van.

"Het is op het belachelijke af hoe John Heitinga wordt benaderd door heel veel media. Het is allemaal emotie en maar roepen. Geef hem tijd en ga hem dan beoordelen. Er verandert veel in de speelstijl, aan de staf, in de spelersgroep", zei Jans aan tafel bij Rondo.

In de AD Voetbalpodcast wordt dat moment besproken. "In Rondo nam Ron Jans het op voor Heitinga. Die vond dat hij veel te hard werd aangepakt door de media en dat soort dingen allemaal. Zijn trainers nu tere zieltjes geworden of had hij een punt? Zo hard werd hij nog niet aangepakt, Heitinga, in de media?", vraagt Etienne Verhoeff zich af.

Maarten Wijffels reageert: "Nee, maar vanaf dag één worden er al grote vraagtekens gezet bij de aanstelling van Heitinga. Ik denk dat Jans daarop ageert, omdat hij ziet dat dat vanaf dag één bezig is. Ik vind dat je ziet dat de trainers tegenwoordig... Misschien is het wat meer collegiaal, ze komen wat meer voor elkaar op. Omdat ze zien hoe vogelvrij je soms bent bij clubs."

"En dat is een ontwikkeling, die zie je wel. Dat snap ik eigenlijk wel, dat ze vanuit hun vakgebied denken: Laten we elkaar toch niet in maat nemen, maar elkaar ondersteunen. Dat is wat je ziet volgens mij", aldus Wijffels.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dies Janse bedankt de Ajax-fans

Janse: "Hij maakte in Champions League mooiste goals voor Ajax"

0
Theo Janssen

Theo Janssen vol lof: "Die zijn echt niet beter dan dat hij is"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Ron Jans
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd