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Jans uit lof voor Ajacied: "Ik ben enorm onder de indruk van hem"

Rik Engelbertink
bron: NOS Studio Sport
Ron Jans
Ron Jans Foto: © Pro Shots

Ron Jans vindt dat Tolu Arokodare moet starten bij Ajax. De oud-trainer vindt dat de sterke spits vooralsnog indruk maakt. 

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"Ik ben enorm onder de indruk van Tolu", begint Jans bij NOS Studio Voetbal. "Hoe hij invalt, de rust, de aannames, het overzicht, het afleggen van ballen. Van de week (tegen Shelbourne, red.) had hij wel minimaal één keer met het hoofd moeten scoren."

"Ik vind Tolu indrukwekkend, maar ik weet niet hoe fit hij is", zegt Jans, die ziet dat topaankoop Marcos Leonardo vooralsnog weinig indruk maakt. "Maar hij gaat echt nog wel zijn doelpunten maken. Op dit moment ziet het er niet uit en zit het tegen. Met Dolberg ga ik ervan uit dat hij na 1 september weg is."

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