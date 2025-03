Jans voorspelt Eredivisiekraker: "Wij krijgen ze nog in Utrecht"

"Op basis van het voetbal is AZ de favoriet en Ajax wint. Dat is een beetje hoe de wedstrijden gaan op dit moment", zegt Jans in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. De trainer van FC Utrecht deelt complimenten uit aan AZ. "Ik vind dat AZ na die zes opeenvolgende nederlagen heel stabiel is geworden. Ook Europees. Tegen Spurs scheelt het één puntje of je bent door."

"Ik heb heel veel waardering voor AZ. Maar Ajax is en voelt zich zo onoverwinnelijk. Ze winnen hun wedstrijden op hun manier als een collectief", aldus Jans. Eerder dit seizoen speelde hij met FC Utrecht met 2-2 gelijk in Amsterdam. Hoe je Ajax het beste kan bestrijden? "Ik ga dat niet vertellen, want wij krijgen ze nog in Utrecht."

Jans besluit: "De eerste helft hadden wij best veel moeite om in de buurt van de goal te komen. Maar in de tweede helft waren wij gewoon beter en had ik ook het idee dat wij frisser waren. In de tweede helft hadden we die wedstrijd eigenlijk moeten winnen."