Jans: "Wij hadden die wedstrijd tegen Ajax ook moeten winnen"

Ron Jans moet het om 12:15 met zijn FC Utrecht tegen Ajax opnemen. De trainer ziet dat zijn ploeg het in de data goed doet en kansrijk is, terwijl uitblinkers Rodriguez en Cathline verlengden. Het duo zal zich willen bewijzen tegen Ajax.

"In de data zijn wij een van de beste ploegen van de Eredivisie als het gaat om de omschakeling. Dat was in de tweede helft ook zo in het heenduel met Ajax. Zij hadden misschien iets meer de bal, maar wij kwamen er heel gevaarlijk uit steeds als we de bal hadden. En wij hadden die wedstrijd ook moeten winnen", opent Jans via de clubkanalen van FC Utrecht.

Miguel Rodriguéz en Yoann Cathline blijven bij FC Utrecht. "Wij wilden die opties gewoon lichten als die jongens niet geblesseerd raakten. Dat is pure kwaliteit. Die jongens staan er ook heel positief in en willen ook graag bij FC Utrecht blijven."

"Het kost best wel wat geld", weet de trainer. "Maar we doen het nu al terwijl we tot 15 juni de tijd hadden, dat is heel positief. We willen volgend jaar ook weer een goed elftal hebben en dit straalt kracht en ambitie uit, nadat we ook al met Barkas en Viergever verlengd hebben."