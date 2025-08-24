Janse blij met FC Groningen: "Ik ben niet iemand die gaat wachten"

Dies Janse is blij met zijn huurtransfer naar FC Groningen. De verdediger van Ajax kan dit seizoen vlieguren maken bij de Trots van het Noorden.

Janse leek komend seizoen in Amsterdam weinig perspectief te hebben, ondanks dat Ajax op zoek was naar een verdedigen. "Toen ben ik het gesprek aangegaan met de trainer (John Heitinga, red.) en kwamen we tot de conclusie dat verhuur een goede optie zou kunnen zijn", legt de negentienjarige uit in het Dagblad van het Noorden.

Een hoop clubs waren geïnteresseerd in het jeugdproduct van Ajax, maar de keuze viel uiteindelijk op FC Groningen. "FC Groningen was heel concreet. Het gesprek dat ik hier had beviel me en dan ben ik niet iemand die gaat wachten op andere clubs", aldus Janse, die zaterdagavond tegen PSV gelijk een hele wedstrijd speelde voor zijn nieuwe club.