Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Janse blij met FC Groningen: "Ik ben niet iemand die gaat wachten"

Max
bron: Dagblad van het Noorden
Dies Janse in actie voor FC Groningen
Dies Janse in actie voor FC Groningen Foto: © Pro Shots

Dies Janse is blij met zijn huurtransfer naar FC Groningen. De verdediger van Ajax kan dit seizoen vlieguren maken bij de Trots van het Noorden. 

Janse leek komend seizoen in Amsterdam weinig perspectief te hebben, ondanks dat Ajax op zoek was naar een verdedigen. "Toen ben ik het gesprek aangegaan met de trainer (John Heitinga, red.) en kwamen we tot de conclusie dat verhuur een goede optie zou kunnen zijn", legt de negentienjarige uit in het Dagblad van het Noorden

Een hoop clubs waren geïnteresseerd in het jeugdproduct van Ajax, maar de keuze viel uiteindelijk op FC Groningen. "FC Groningen was heel concreet. Het gesprek dat ik hier had beviel me en dan ben ik niet iemand die gaat wachten op andere clubs", aldus Janse, die zaterdagavond tegen PSV gelijk een hele wedstrijd speelde voor zijn nieuwe club. 

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ronald de Boer

De Boer adviseert Ajacied: "Misschien in een andere omgeving"

0
John Heitinga op de persco

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet puzzelen door blessures

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd