Janse blinkt uit: "Je kan zien dat hij uit de Ajax-opleiding komt"

Pijnlijk genoeg voor Ajax was het juist Dies Janse die namens FC Groningen uitblonk in het duel met Ajax. Dankzij uitstekend verdedigen én een assist van de Ajax-huurling werd het lot van Fred Grim bij de Amsterdammers bezegeld.

Ook Thijmen Blokzijl kreeg lof voor zijn optreden, dat omschreven werd als sterk. "Datzelfde gold voor zijn kompaan Dies Janse, die door Groningen van Ajax gehuurd is", opent gelegenheidsrapporteur Tim de Cler in De Telegraaf. "Hij deed zijn eigen club flink pijn."

Verder constateert De Cler dat Janse ook behoorlijk vaardig als voetballer is. "Aan alles kon je zien dat hij uit de Ajax-opleiding komt. Geregeld rukte hij op door de as van het veld. Hij was gevaarlijk met zijn rushes en zorgde ook nog eens voor een assist."