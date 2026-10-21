Janse even terug in Euroborg: "Dat heb ik toch maar ingehouden"
Dies Janse stond zondag weer in de Euroborg. De verdediger droeg nu echter geen FC Groningen-, maar een Ajax-shirt.
Janse maakte vorig seizoen indruk op huurbasis bij FC Groningen, maar kwam nu met zijn werkgever Ajax op bezoek. De verdediger liet zich opnieuw uitstekend zien. "Het was wel oké", zo reageert hij na afloop nuchter in Voetbal International.
Het Ajax-talent loopt niet te hard van stapel over zijn eigen optreden. "Naast een paar diepteballen, wat ik zei: die tweede tegengoal. Maar ik denk wel degelijk, veel kopduels gewonnen. Veel ballen geblokt. En een paar opbouwmomenten, dus uiteindelijk wel tevreden."
Voor Janse was het leuk om terug te zijn in de Euroborg. "Het was natuurlijk een bijzondere wedstrijd voor mij", aldus de oud-FC Groninger. "Het is mooi om hier weer te zijn en natuurlijk mooi om weer te mogen spelen."
Toch was het soms ook een beetje wennen dat hij ineens tégen FC Groningen speelde. "Ik had af en toe nog wel moeite met een bal uit ofzo, dat je bijna wil zeggen: Groningen bal! Maar dat heb ik toch maar een beetje ingehouden", lacht hij. "Nee hoor, dat ging goed."
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