Janse even terug in Euroborg: "Dat heb ik toch maar ingehouden"

Janse maakte vorig seizoen indruk op huurbasis bij FC Groningen, maar kwam nu met zijn werkgever Ajax op bezoek. De verdediger liet zich opnieuw uitstekend zien. "Het was wel oké", zo reageert hij na afloop nuchter in Voetbal International.

Het Ajax-talent loopt niet te hard van stapel over zijn eigen optreden. "Naast een paar diepteballen, wat ik zei: die tweede tegengoal. Maar ik denk wel degelijk, veel kopduels gewonnen. Veel ballen geblokt. En een paar opbouwmomenten, dus uiteindelijk wel tevreden."