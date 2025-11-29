Janse 'gepest' bij FC Groningen: "Nu die wedstrijd eraan komt..."

Thijmen Blokzijl en Dies Janse zijn enthousiast voor het duel van FC Groningen met Ajax. Voor beide verdedigers een bijzonder duel: Blokzijl hield Ajax van de titel af, terwijl Janse door Ajax verhuurd wordt aan de Groningers.

Blokzijl blikt terug op het duel van FC Groningen met Ajax, dat dankzij een goal van hem in 2-2 eindigde. "Dat was voor mij ook een bijzondere wedstrijd", zegt de verdediger nu tegen ESPN. "Het was mijn eerste en enige goal voor Groningen."

Janse zag het duel ook, vanaf de bank. "Ik was er inderdaad bij, daar is alles wel mee gezegd eigenlijk", reageert hij. Nog altijd gaat het wel eens over het duel. "In het begin werd ik er een beetje mee geplaagd en nu die wedstrijd eraan komt ook. Maar ik moet zeggen dat ze zich nog rustig houden."

Ajax en Groningen staan zondag weer tegenover elkaar, maar ditmaal in Amsterdam. "Een doelpunt? Dat zou leuk zijn. Ik hoop het", stelt Blokzijl.