Janse herenigd met FC Groningen-maatje: "Dat helpt natuurlijk"
Dies Janse was deze interlandperiode weer herenigd met Thijmen Blokzijl. De verdedigers vormden een duo bij Jong Oranje.
Janse en Blokzijl waren vorig seizoen een uitstekend duo bij FC Groningen, maar de huurling van Ajax keerde terug naar Amsterdam. Deze interlandperiode werden de twee bij Jong Oranje herenigd. "Ik kan lezen en schrijven met Thijmen, dat helpt natuurlijk", vertelt Janse aan Voetbal International.
De Ajacied merkte dat het een extra lange interlandperiode was. "Ook als ploeg: we zijn nu ruim twee weken bij elkaar geweest, dat was wel veel moet ik zeggen!", lacht hij. "Maar je bouwt daardoor wel bepaalde connecties op in de ploeg. Met elkaar kansen creëren en winnen, dat geeft nieuwe connecties en ook gewoon vertrouwen in elkaar."
Jong Oranje plaatste zich ternauwernood voor de play-offs om een EK-ticket, een toernooi waar Janse graag aan deelneemt. "Ik heb nu twee jeugd-EK’s meegemaakt, met Oranje Onder-17 en Onder-19. Daar heb ik enorm gemerkt dat het echt een soort springplank is. Als je het daar goed doet, dan sta je ineens op de Europese kaart, zeg maar. Dat we dat EK Onder-19 wonnen, dat achtervolgt je nog steeds."
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