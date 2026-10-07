Janse herenigd met FC Groningen-maatje: "Dat helpt natuurlijk"

Janse en Blokzijl waren vorig seizoen een uitstekend duo bij FC Groningen, maar de huurling van Ajax keerde terug naar Amsterdam. Deze interlandperiode werden de twee bij Jong Oranje herenigd. "Ik kan lezen en schrijven met Thijmen, dat helpt natuurlijk", vertelt Janse aan Voetbal International.

De Ajacied merkte dat het een extra lange interlandperiode was. "Ook als ploeg: we zijn nu ruim twee weken bij elkaar geweest, dat was wel veel moet ik zeggen!", lacht hij. "Maar je bouwt daardoor wel bepaalde connecties op in de ploeg. Met elkaar kansen creëren en winnen, dat geeft nieuwe connecties en ook gewoon vertrouwen in elkaar."