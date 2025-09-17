Janse: "Hij maakte in Champions League mooiste goals voor Ajax"

"Spelen tegen iemand als Sébastien Haller, dat is wel even andere koek", vertelt de negentienjarige verdediger in gesprek met Voetbal International. "Maar tegelijkertijd vind ik het ook het leukste, om duels met dit soort topspelers te mogen uitvechten. En ik merkte het ook gelijk in het veld. Die gasten zijn zo slim. Even klein duwtje hier, even aan je armpje pakken daar. Je moet gewoon als verdediger continu bij de les zijn."

Janse genoot van de duels met Haller. "Daar kan ik alleen maar heel veel van leren, dus dat is mooi. En dat we hier winnen is gewoon heel knap. We gaven heel weinig weg. Na twintig minuten had ik al gevoel van: we hebben wel echt goed grip op de wedstrijd, we zitten er lekker in. Dit kan weleens een hele mooie middag worden", aldus de centrumverdediger, die Haller nog kent van zijn tijd bij Ajax.

"Als jeugdspeler van Ajax zat ik bij alle Champions League-wedstrijden bovenin op de tribune om te kijken", geeft hij aan. "Dan zag ik Haller schitteren en de mooiste goals voor Ajax maken. Nu speel ik tegen hem. Dat is alleen maar mooi, om tegen dat kaliber spitsen te mogen spelen. In het veld denk ik daar eigenlijk totaal niet bij na, tijdens de wedstrijd kan dat ook gewoon niet. Maar nu, na de wedstrijd, zijn dat leuke gedachten."