Janse in belangstelling van Eredivisieclub: "Interessante optie"

FC Utrecht heeft interesse in Dies Janse. De verdediger van Ajax staat op de radar in Utrecht, al lijkt een eventuele transfer vooral afhankelijk van de ontwikkelingen in Amsterdam tijdens de laatste dagen van de transferperiode.

Janse speelde vorig seizoen op huurbasis bij FC Groningen en maakte daar een goede indruk. Inmiddels is de verdediger teruggekeerd bij Ajax, waar de concurrentie centraal achterin groot is. Daardoor zou een vertrek richting FC Utrecht mogelijk interessant kunnen worden. "Ajax houdt de boot af, is hoe ik het nu begrijp", klinkt het uit de mond van Marco Gerling in De Strijd Gaat Beginnen van het Algemeen Dagblad. Toch lijkt een transfer niet volledig uitgesloten. "Aan het einde van de transferperiode wordt alles vloeibaar. Er is interesse getoond, Janse schijnt interesse te hebben. Dus als dat nu warm wordt gehouden en steeds warmer wordt gemaakt en aan het einde van de rit blijkt dat hij toch te weinig speeltijd krijgt en te veel concurrentie heeft, ja, dan is dit wel een interessante optie voor Utrecht."

De interesse vanuit Utrecht lijkt in ieder geval serieus te zijn. "Voor zover ik het in kan schatten. Dat wil niet zeggen dat hij komt, maar het feit dat er interesse is, vind ik het een realistisch gerucht." Mocht Janse daadwerkelijk naar FC Utrecht vertrekken, dan wordt hij gezien als een directe versterking. "Dat zou absoluut een aanwinst zijn voor FC Utrecht. Zeker. Dat is een jongen met veel potentie." Daarbij wordt gehoopt dat Utrecht bij een mogelijke deal ook afspraken kan maken voor de langere termijn. Als voorbeeld wordt Gjivai Zechiël aangehaald, die zich tijdens zijn huurperiode bij Utrecht sterk ontwikkelde en vervolgens terugkeerde naar Feyenoord. Utrecht profiteert daardoor nauwelijks financieel van een eventuele toekomstige transfer. "Dan hoop je dat met Janse een constructie wordt bedacht van: of we kunnen hem tegen een gereduceerd tarief overnemen, of we delen mee in een eventuele transferwinst. Ik snap dat het allemaal heel ingewikkeld is, maar je hoopt dat er sowieso iets uit kan rollen."