Janse krijgt grote contractverlenging: "Hecht Cruijff waarde aan"

Het contract van verdediger Dies Janse bij Ajax gaat spoedig verlengt worden. Ondanks dat Janse dit seizoen nog weinig heeft kunnen betekenen voor de Amsterdammers, is er veel vertrouwen in de jongeling.

Dat weet Mike Verweij, van De Telegraaf. "Ajax staat op het punt het contract van Dies Janse (20) open te breken, op te waarderen en te verlengen tot de zomer van 2030." Ajax wil laten zien dat het flink opgewaardeerde contract van de verdediger het vertrouwen van de club in de verdediger uitstraalt.

In het buurland hoopte men op een transfer. "Hoewel in België werd gespeculeerd over een op handen zijnde transfer, was een vertrek van Janse voor Jordi Cruijff vanaf minuut één onbespreekbaar. De nieuwe technisch directeur van Ajax hecht er – ondanks het aantrekken van een bataljon buitenlandse spelers – waarde aan dat de Ajax-selectie zelfopgeleide spelers herbergt."