Janse looft Ajax-aanwinst: "Heerlijk om dat met hem te bespreken"
Dies Janse is begonnen aan de voorbereiding bij Ajax en voelt zich steeds meer thuis in Amsterdam. Na zijn verhuurperiode was het even wennen om terug te keren, maar de verdediger pakte de draad snel weer op. Ook de terugkeer van Daley Blind ziet hij als een groot pluspunt.
Janse moest na zijn verhuurperiode opnieuw aansluiten bij de selectie van Ajax. Dat voelde in eerste instantie wat vreemd. "Eigenlijk vond ik het wel iets geks hebben toen ik me weer moest melden", vertelt hij aan het clubkanaal. "Het zijn dezelfde mensen die je dan ineens maar drie keer per jaar ziet, met de wedstrijden tegen Ajax. En dan ben je hier en ga je weer intensief met ze samenwerken. Maar we hebben de herinneringen weer opgepakt en de gesprekken voortgezet, alleen dan met een jaar ontwikkeling verder."
Met de terugkeer van Blind heeft Janse bovendien een ervaren leermeester naast zich gekregen. De verdediger keek in zijn jeugd al op naar de routinier. "Ik heb natuurlijk in de jeugd bij Ajax gespeeld en dan kijk je naar het eerste. Toen keek ik al naar hem: hoe hij bewoog, hoe hij inspeelde. En nu speel ik met hem. Dat is wel mooi."
Janse probeert zoveel mogelijk op te steken van de ervaren international. "Ik ben al veel met hem bezig geweest. Spelers lokken, spel verplaatsen; het is heerlijk om dat met hem te bespreken."
Voor komend seizoen heeft de verdediger een helder doel voor ogen. "Ik wil gewoon spelen en de lijn doorzetten op het hoogste niveau. Dat is het belangrijkste. En voor nu focus ik me op Ajax."
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Janse looft Ajax-aanwinst: "Heerlijk om dat met hem te bespreken"
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