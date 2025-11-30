Janse looft teamgenoot: "Overstap naar Ajax zou niet gek zijn"

Janse keert na dit seizoen normaal gesproken terug naar Ajax en ziet het wel zitten om in Amsterdam ook met Blokzijl te spelen. "Ik vind Thijmen een goede speler. Hij is nog jong en heeft de potentie om de Nederlandse top te halen", benadrukt de verdediger in het Dagblad van het Noorden. "Het klikt hier, dus de overstap naar Ajax zou niet gek zijn."

Blokzijl beschikt over een aflopend contract, al kan FC Groningen dat met één seizoen verlengen. Zelf is de verdediger niet bezig met een eventuele transfer. "Maar ik hoop natuurlijk ooit een stap omhoog te maken. Een Nederlandse topclub zou dan ideaal zijn", beseft de geboren Groninger. "Ik weet niet hoe dingen zullen lopen en het is maar net wat er komt, maar zo’n stap zou wel het mooiste zijn."