Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Janse looft teamgenoot: "Overstap naar Ajax zou niet gek zijn"

Max
bron: Dagblad van het Noorden
Thijmen Blokzijl en Dies Janse
Thijmen Blokzijl en Dies Janse Foto: © Pro Shots

Dies Janse en Thijmen Blokzijl vormen dit seizoen een sterk duo bij FC Groningen. De huurling van Ajax is lyrisch over zijn defensieve partner. 

Janse keert na dit seizoen normaal gesproken terug naar Ajax en ziet het wel zitten om in Amsterdam ook met Blokzijl te spelen. "Ik vind Thijmen een goede speler. Hij is nog jong en heeft de potentie om de Nederlandse top te halen", benadrukt de verdediger in het Dagblad van het Noorden. "Het klikt hier, dus de overstap naar Ajax zou niet gek zijn."

Blokzijl beschikt over een aflopend contract, al kan FC Groningen dat met één seizoen verlengen. Zelf is de verdediger niet bezig met een eventuele transfer. "Maar ik hoop natuurlijk ooit een stap omhoog te maken. Een Nederlandse topclub zou dan ideaal zijn", beseft de geboren Groninger. "Ik weet niet hoe dingen zullen lopen en het is maar net wat er komt, maar zo’n stap zou wel het mooiste zijn."

Dies Janse
