Janse lyrisch over ploeggenoten: "Kan ze allemaal wel langs gaan"

Oranje Onder 19 bereikte maandag de finale van het EK. Ajacied Dies Janse is erg te spreken over zijn ploeggenoten.

Aan het begin van de kwalificatiereeks had Janse eerlijk gezegd niet verwacht dat Oranje O19 het zóver kon schoppen op het eindtoernooi in Roemenië. "Maar wij zijn in de laatste anderhalf jaar enorm gegroeid als team", vertelt de verdediger aan het Algemeen Dagblad. "Dat komt ook doordat spelers zich individueel sterk hebben ontwikkeld.”

Het beloftenteam van het Nederlands elftal zit vol kwaliteit en ervaring. "Onze aanvoerder Givairo Read heeft met Feyenoord in de Champions League gespeeld, Mats Rots speelde in de tweede seizoenshelft bij Heracles vijftien wedstrijden in de eredivisie. Kees Smit, Tygo Land; zo kan ik ze allemaal wel langs gaan", somt Janse op. "De ervaringen en al die verschillende kwaliteiten, dat komt nu mooi samen.”