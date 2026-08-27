'Janse mogelijk naar Eredivisionist': "Hele interessante optie"

Volgens Gerling zou Janse een interessante versterking kunnen zijn voor de Utrechtse defensie. Een tijdelijke overstap is op dit moment echter niet bespreekbaar. "'Ajax houdt de boot af', is hoe ik het begrijp. Aan het einde van de transferperiode wordt alles vloeibaar. Er is interesse getoond en Janse schijnt interesse te hebben", vertelt de journalist. Toch kan er volgens Gerling in de slotfase van de transferperiode nog het nodige veranderen. "Als dat nu warm wordt gehouden, steeds warmer wordt gemaakt en aan het einde van de rit blijkt dat hij tóch te weinig speeltijd krijgt en te veel concurrentie heeft... Ja, dan is dit wel een hele interessante optie."

De FC Utrecht-watcher is positief over de mogelijkheden van Janse, die volgens hem over "veel potentie" beschikt. Gerling wordt vervolgens gevraagd hoe serieus hij de belangstelling van FC Utrecht inschat. "Voor zover ik het in kan schatten, vind ik het een realistisch gerucht", luidt zijn antwoord. Bij Ajax moet Janse momenteel onder meer opboksen tegen Daley Blind en Youri Baas waardoor een overstap realistisch blijft.