AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dies Janse op zichzelf aangewezen: "Het gaat me niet slecht af"

Arthur
bron: Voetbal International
Dies Janse
Dies Janse Foto: © Pro Shots

FC Groningen is uitstekend aan het seizoen begonnen. Met een team dat rijk is aan Nederlands talent, weten de noorderlingen zich op een positieve manier te profileren. Een van de opvallende nieuwkomers is Dies Janse, die dit seizoen op huurbasis van Ajax in Groningen speelt.

"Ik heb het uitstekend naar mijn zin hier. Ik ben heel goed opgevangen door de club, woon inmiddels op mezelf in een appartementje, we hebben een leuke jonge groep, en ik kan het met iedereen goed vinden. Zowel op als buiten het veld zijn het nieuwe ervaringen voor mij. In Amsterdam zat ik in een gastgezin. Dan wordt er toch ook meer voor je gezorgd", zo vertelt Janse tegenover Voetbal International.

Dat is niet meer het geval. Janse: "Nu woon ik op mezelf en dat is ook wel weer mooi. Ja, inderdaad, zelf koken. Het gaat me eerlijk gezegd niet slecht af. En anders staat de club altijd voor me klaar, om wat eten mee te geven haha."

Voor tips over het zelfstandig leven belt Janse af en toe terug naar Zeeland. "Voor mijn familie was Amsterdam al een stukje rijden, maar van Goes naar Groningen is het nog een flink stuk verder. Maar mijn ouders vinden er wel een modus in om mij te steunen. Elke uitwedstrijd met FC Groningen is voor hen dichterbij dan een thuiswedstrijd. In Utrecht waren ze er ook weer bij."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sergiño Dest

Dest treft Ajax: "Het blijft een club die in mijn hart zit"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd