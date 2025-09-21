Dies Janse op zichzelf aangewezen: "Het gaat me niet slecht af"

FC Groningen is uitstekend aan het seizoen begonnen. Met een team dat rijk is aan Nederlands talent, weten de noorderlingen zich op een positieve manier te profileren. Een van de opvallende nieuwkomers is Dies Janse, die dit seizoen op huurbasis van Ajax in Groningen speelt.

"Ik heb het uitstekend naar mijn zin hier. Ik ben heel goed opgevangen door de club, woon inmiddels op mezelf in een appartementje, we hebben een leuke jonge groep, en ik kan het met iedereen goed vinden. Zowel op als buiten het veld zijn het nieuwe ervaringen voor mij. In Amsterdam zat ik in een gastgezin. Dan wordt er toch ook meer voor je gezorgd", zo vertelt Janse tegenover Voetbal International.

Dat is niet meer het geval. Janse: "Nu woon ik op mezelf en dat is ook wel weer mooi. Ja, inderdaad, zelf koken. Het gaat me eerlijk gezegd niet slecht af. En anders staat de club altijd voor me klaar, om wat eten mee te geven haha."

Voor tips over het zelfstandig leven belt Janse af en toe terug naar Zeeland. "Voor mijn familie was Amsterdam al een stukje rijden, maar van Goes naar Groningen is het nog een flink stuk verder. Maar mijn ouders vinden er wel een modus in om mij te steunen. Elke uitwedstrijd met FC Groningen is voor hen dichterbij dan een thuiswedstrijd. In Utrecht waren ze er ook weer bij."