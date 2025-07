Janse over Ajax-talent: "Hij was constant bezig met zijn lichaam"

Ajax wist zich deze week definitief te versterken met Joeri Hoerkens en Dies Janse is vol lof over de talentvolle doelman. De centrumverdediger speelde bij Oranje Onder 19 al samen met de keeper, die overkwam van Sparta Praag.

"Hij houdt gewoon veel ballen tegen", legt Janse uit op de website van zijn werkgever. "Iemand die zich ook niet stilhoudt en op zijn lijn blijft staan, maar hij komt uit en laat zich gelden. Ik lag bij het EK bij hem op de kamer. Als hij een keer op zijn bed lag, was het een wonder. Hij was constant bezig met zijn lichaam. Het is verder een rustige jongen die gewoon weet wat er van hem gevraagd wordt. Het is een goede gast", vervolgt hij enthousiast.

"Eigenlijk verliep onze samenwerking wel goed", vertelt Janse over het EK in Roemenië. "Hij coacht veel. Dat is prettig voor verdedigers. Aan de andere kant was hij ook rustig – op de goede manier. Ik vind het leuk voor 'm dat hij naar Ajax komt. Dit is een perfecte plek om jezelf te ontwikkelen als jonge speler. Ik ken hem natuurlijk, dat maakt het extra leuk. Ik denk dat het voor hem, vanuit Tsjechië, ook fijn is dat hij jongens kent in onze selectie", besluit Janse.