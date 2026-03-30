Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"

Dies Janse beleeft een bijzonder seizoen. De verdediger is steunpilaar bij FC Groningen, debuteerde voor Jong Oranje en zag onlangs ook zijn broer Rijk zijn eerste minuten maken in de Eredivisie. Dat moment beleefde hij niet bepaald ontspannen.

Op zondag 22 maart zaten Janse en zijn ouders thuis in Groningen toen er een bericht binnenkwam in de familie-app. Zijn broer Rijk moest ineens gaan warmlopen bij NEC. Niet veel later zat de familie gespannen voor de televisie, omdat NEC-keeper Jasper Cillessen geblesseerd raakte en Rijk moest invallen. "Wij dachten: wat gebeurt hier nou weer?", zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Rijk Janse, vier jaar ouder dan Dies, zat al jarenlang op de bank bij NEC zonder minuten te maken. Nu debuteerde hij alsnog in de Eredivisie. Voor Dies en zijn ouders was dat een bijzonder moment, maar ontspannen kijken zat er niet in. "Pa trok het slecht. Ma had het niet meer en ik zat ook vrij hoog met mijn hartslag", vertelt Janse. "Ik ben erachter gekomen dat het verschrikkelijk is om naar een keeper te kijken. Zeker met de manier van spelen van NEC. Dan zie je de bal over de middellijn gaan en komt mijn broer ineens ingevlogen. Uiteindelijk heeft hij het gelukkig goed gedaan."

De band tussen de broers is hecht, al zien ze elkaar minder vaak omdat ze allebei veel onderweg zijn voor hun carrière. Hun thuis ligt in Goes, waar de familie een landbouwbedrijf en een camping heeft. Janse groeide op tussen de akkers en landbouwmachines en zijn vader teelt zeekraal, een Zeeuwse delicatesse. "Ik zou af en toe wel wat meer willen helpen", zegt Janse. "Als we een dag vrij zijn, is het te zwaar om even op en neer te rijden vanuit Groningen."

Als hij geen profvoetballer was geworden, was de kans groot dat hij in het familiebedrijf was beland. Toch koos hij voor het voetbal en via Kloetinge, JVOZ en Sparta kwam hij uiteindelijk bij Ajax terecht. Dit seizoen speelt hij op huurbasis bij FC Groningen en daar voelt hij zich uitstekend. "De mensen, de nuchterheid, het lijkt ook wel weer een beetje op Zeeland. Qua cultuur past het dus perfect. Als het dan zo uitpakt."

Janse speelde vrijwel alles bij Groningen en voelt dat hij zich niet alleen als speler, maar ook als mens ontwikkelt in het noorden. "Dan voeren we ook goede gesprekken samen. Ik heb het gevoel dat ik me hier ook als mens heel erg ontwikkel. Het is wel bijzonder. Ik denk dat ik zo’n hecht elftal nooit meer mee ga maken."

Aan het einde van het seizoen staat er nog een bijzondere wedstrijd op het programma: FC Groningen tegen NEC. Dat betekent mogelijk Dies tegen zijn broer Rijk. Die wedstrijd staat op 10 mei gepland, precies op Moederdag. "Op Moederdag", zegt Janse. "Wat zou het leuk zijn voor haar als Rijk dan ook keept."