Janse speelt volle wedstrijd bij belangrijke zege van Jong Oranje

Dies Janse heeft vrijdagavond de volledige wedstrijd gespeeld tijdens de belangrijke overwinning van Jong Oranje op Slovenië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Maribor met 2-4 en houdt daarmee zicht op plaatsing voor het Europees kampioenschap.

Tien minuten later draaide Jong Oranje de wedstrijd volledig om. Givairo Read brak door aan de rechterkant en gaf hard voor. Lequincio Zeefuik gleed de bal binnen en zorgde voor de 1-2.

Lang konden de Slovenen echter niet genieten van de voorsprong. Ayoub Oufkir reageerde attent op de rebound na een afstandsschot van Sean Steur en maakte de gelijkmaker.

Jong Oranje begon moeizaam aan de wedstrijd. Na een kwartier kwam Slovenië op voorsprong via David Pejicic, die doelman Bernt Klaverboer passeerde.

Janse stond in de basis bij de ploeg van Reiziger en bleef de volledige negentig minuten binnen de lijnen. Jong Oranje had voor rust veel balbezit en speelde voornamelijk op de helft van Slovenië.

Vlak na rust ging het toch opnieuw mis. Na geklungel in de Nederlandse defensie maakte Miha Matjasec er 2-2 van.

De reactie van Jong Oranje volgde snel. Acht minuten later zette Ernest Poku Nederland opnieuw op voorsprong. Niet veel later besliste Kees Smit de wedstrijd na voorbereidend werk van Zeefuik.

Jong Oranje begon met zes punten uit zes wedstrijden aan het duel. Bosnië en Herzegovina stond op zeven punten, Israël op tien en Noorwegen op zestien. Puntenverlies zou de kansen op het EK vrijwel definitief hebben beëindigd.

Dankzij de 2-4 overwinning blijft plaatsing echter mogelijk.