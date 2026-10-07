Janse verbaast zich na ruime Jong Oranje-zege: "Had medelijden"
Dies Janse heeft met Jong Oranje de play-offs voor het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won dinsdagavond met 4-0 van Bosnië en Herzegovina en kreeg later op de avond ook het benodigde goede nieuws uit het duel van Jong Israël. Toch verliep de avond minder eenvoudig dan de uitslag doet vermoeden.
Janse had halverwege nog niet het idee dat Jong Oranje zo ruim zou gaan winnen. "Ik had halverwege niet meer verwacht dat we nog 4-0 zouden winnen", vertelt de Ajax-verdediger tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik vond ons ook iets te statisch. Toch heb je ook het gevoel: dit is zo'n pot waar de tegenstander op een gegeven moment kan kraken. Dan is het klaar en kan het snel gaan."
Jong Oranje ontsnapte vroeg in de wedstrijd aan een achterstand. Bosnië leek te scoren, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Givairo Read stapte op het juiste moment naar voren. "Dan schrik je natuurlijk wel even", blikt Janse terug. "Alleen, ik heb ook veel vertrouwen in Givairo. Ik wist dat hij op de juiste manier zou handelen en goed zou staan. Gelukkig was de schrik van korte duur."
Niet veel later maakte Aymen Sliti de openingstreffer. Janse hield zich ondertussen niet bezig met de andere wedstrijd in de groep. "Ik was tijdens de wedstrijd niet op de hoogte van wat er in Noorwegen gebeurde. We moesten immers eerst zelf maar eens winnen."
De Ajacied keek vooral opvallend naar de manier waarop Bosnië het duel benaderde. De tegenstander trok zich ver terug en gaf nauwelijks ruimte weg achter de laatste linie. "Zij hadden wel een heel bijzondere manier van spelen...", stelt Janse. "Ik had medelijden met hun spits, die heeft gewoon helemaal niet meegedaan."
Na afloop volgde uiteindelijk de bevestiging dat Jong Oranje als nummer twee doorgaat naar de play-offs. "In de kleedkamer was er vooral opluchting. De opluchting dat we de tweede plek alsnog hebben behaald. En eigenlijk ook meteen het vertrouwen richting de play-offs, dat we dat gaan flikken."
Vrijdag hoort Jong Oranje tijdens de loting wie de volgende tegenstander wordt. Griekenland, Turkije, Tsjechië, Finland, IJsland, Denemarken en Ierland behoren tot de mogelijke opponenten. De heenwedstrijden worden tussen 9 en 12 november gespeeld, de returns volgen tussen 15 en 17 november.
Janse weet uit eerdere jeugdtoernooien wat een EK kan betekenen. "Toen, en eerder met Onder 17, heb ik gemerkt hoe zo'n toernooi als springplank kan fungeren om je Europees op de kaart te zetten. Daar hoop ik nu ook op met deze groep."
Aan vertrouwen ontbreekt het in ieder geval niet. "Ik heb gezien dat wij veel kwaliteit hebben."
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Janse verbaast zich na ruime Jong Oranje-zege: "Had medelijden"
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