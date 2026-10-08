Janse verbaast zich over tegenstander Jong Oranje: "Medelijden"

Dies Janse heeft met Jong Oranje een belangrijke stap gezet richting het EK van komende zomer. De verdediger van Ajax won dinsdagavond met 4-0 van Bosnië en Herzegovina, waardoor de ploeg van Michael Reiziger zich uiteindelijk verzekerde van een plek in de play-offs. Na afloop sprak Janse over de opvallende speelwijze van de tegenstander.

Jong Oranje had het in de eerste helft bijzonder lastig om door de defensie van Bosnië en Herzegovina heen te breken. De bezoekers trokken zich ver terug en probeerden vooral de Nederlandse aanvallen tegen te houden.

In de tweede helft leek het zelfs even helemaal mis te gaan toen de bal plotseling in het Nederlandse doel belandde. Janse schrok van het moment, maar vertrouwde erop dat ploeggenoot Givairo Read de situatie goed zou oplossen. "Dan schrik je natuurlijk wel even", vertelt Janse tegenover Sportnieuws.nl. "Alleen, ik heb ook veel vertrouwen in Givairo (Read, red.). Ik wist dat hij op de juiste manier zou handelen en goed zou staan. Gelukkig was de schrik van korte duur."