Janse verbaast zich over tegenstander Jong Oranje: "Medelijden"
Dies Janse heeft met Jong Oranje een belangrijke stap gezet richting het EK van komende zomer. De verdediger van Ajax won dinsdagavond met 4-0 van Bosnië en Herzegovina, waardoor de ploeg van Michael Reiziger zich uiteindelijk verzekerde van een plek in de play-offs. Na afloop sprak Janse over de opvallende speelwijze van de tegenstander.
Jong Oranje had het in de eerste helft bijzonder lastig om door de defensie van Bosnië en Herzegovina heen te breken. De bezoekers trokken zich ver terug en probeerden vooral de Nederlandse aanvallen tegen te houden.
In de tweede helft leek het zelfs even helemaal mis te gaan toen de bal plotseling in het Nederlandse doel belandde. Janse schrok van het moment, maar vertrouwde erop dat ploeggenoot Givairo Read de situatie goed zou oplossen. "Dan schrik je natuurlijk wel even", vertelt Janse tegenover Sportnieuws.nl. "Alleen, ik heb ook veel vertrouwen in Givairo (Read, red.). Ik wist dat hij op de juiste manier zou handelen en goed zou staan. Gelukkig was de schrik van korte duur."
Uiteindelijk brak Aymen Sliti de ban door de openingstreffer te maken. Daarna liep Jong Oranje uit naar een overtuigende 4-0 overwinning. Janse keek met verbazing terug op de verdedigende tactiek van de Bosniërs. "Zij hadden wel een heel bijzondere manier van spelen… Ik had medelijden met hun spits, die heeft gewoon helemaal niet meegedaan", vertelt de Ajax-verdediger lachend.
Ondanks de overwinning was er na afloop geen sprake van een groot feest. Jong Oranje was voor plaatsing voor de play-offs afhankelijk van puntenverlies van Jong Israël. Dat gebeurde uiteindelijk, maar volgens Janse was er weinig tijd om bij het resultaat stil te staan. "Tijd om dit te vieren is er ook niet, omdat we allemaal snel weer naar de club moeten", besluit de verdediger.
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