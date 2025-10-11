Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Janse verklaart keuze voor FC Groningen: "Er kwamen veel clubs"

Max
bron: ELF Voetbal
Dies Janse
Dies Janse Foto: © Pro Shots

Dies Janse wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen. De jonge verdediger genoot interesse van veel clubs, maar liet zijn oog al snel vallen op de Trots van het Noorden. 

In de zomer werd al snel duidelijk dat een verhuur de beste optie was voor Janse. "Nadat Ko Itakura werd aangetrokken, mocht ik op huurbasis weg bij Ajax. Daar voerden we enkele gesprekken over", vertelt hij aan ELF Voetbal. "Ik had vorig jaar aan de Eredivisie gesnuffeld. Nu wilde ik meer. Er kwamen inderdaad veel clubs. Maar je hebt concreet en niet concreet."

De negentienjarige centrale verdediger werd daarom verhuurd aan FC Groningen. "Bij FC Groningen voerde ik een goed gesprek met de trainer, de technisch directeur en de algemeen directeur. Ik liet me niet leiden door de afstand. Bij FC Groningen kreeg ik het beste gevoel", legt hij uit. "Tot nu toe heeft dat uitstekend uitgepakt. We hebben een leuke, jonge groep en kunnen het goed met elkaar vinden. Ik speel tot nu toe alles."

Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
