Janse verklaart keuze voor FC Groningen: "Er kwamen veel clubs"

In de zomer werd al snel duidelijk dat een verhuur de beste optie was voor Janse. "Nadat Ko Itakura werd aangetrokken, mocht ik op huurbasis weg bij Ajax. Daar voerden we enkele gesprekken over", vertelt hij aan ELF Voetbal. "Ik had vorig jaar aan de Eredivisie gesnuffeld. Nu wilde ik meer. Er kwamen inderdaad veel clubs. Maar je hebt concreet en niet concreet."

De negentienjarige centrale verdediger werd daarom verhuurd aan FC Groningen. "Bij FC Groningen voerde ik een goed gesprek met de trainer, de technisch directeur en de algemeen directeur. Ik liet me niet leiden door de afstand. Bij FC Groningen kreeg ik het beste gevoel", legt hij uit. "Tot nu toe heeft dat uitstekend uitgepakt. We hebben een leuke, jonge groep en kunnen het goed met elkaar vinden. Ik speel tot nu toe alles."