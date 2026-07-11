Janse: "Vond 't belangrijk om daar meer over te houden dan voetbal"
Dies Janse speelde afgelopen seizoen een succesvol seizoen op huurbasis bij FC Groningen. Dit jaar krijgt hij de kans in het eerste van Ajax. Hij is nog altijd dankbaar richting de Groningers.
"De stad was echt top. Ik woonde hartje centrum, dus in twee minuten was ik overal. Dan kun je een stad ook goed ontdekken en daar word je dan ook wel een beetje toe gedwongen", zegt de verdediger in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Ik vond het belangrijk om daar meer over te houden dan alleen maar een jaar voetballen. Die verbinding met de stad is wel aardig gelukt. Het was erg leuk."
Ook woonde Janse voor het eerst niet meer bij zijn ouders. "Ik heb me daar goed ontwikkeld. Ik ben volwassen geworden, omdat ik voor mezelf moest zorgen. En natuurlijk het voetballende aspect. Ik heb daar 33 officiële duels gespeeld. Dat is heel waardevol. Daarin leer je alle technische kneepjes opnieuw, in een andere omgeving, maar wel met dezelfde visie als hier bij Ajax."
"FC Groningen was wel een bewuste keuze", vervolgt hij zijn lofzang. "De manier waarop Dick Lukkien (trainer van FC Groningen, red.) naar het spel keek, beviel me heel erg toen ik hem sprak voor mijn verhuurperiode. Maar ook de manier waarop hij mij zag als speler. Ik wil graag voetballen, indribbelen, crossballen geven, linies overslaan en dat vond hij ook heel belangrijk. Die match was goed."
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