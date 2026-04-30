Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"

Dies Janse ontwikkelt zich dit seizoen sterk bij FC Groningen. De jonge verdediger kwam naar het noorden om minuten te maken op het hoogste niveau en merkt dat hij grote stappen zet, vooral in de duels.

"Ik heb zo veel verschillende ervaringen opgedaan. In de eerste seizoenshelft verloor ik bijvoorbeeld nog best wel veel kopduels. Dat besprak ik met Jos Hooiveld en de trainer. Zij leerden mij een paar kneepjes en dat kun je in de wedstrijden dan direct toepassen. Dat gaat nu alweer veel beter". zo vertelt hij aan ESPN.

Met hulp van specialistentrainer Jos Hooiveld werkt Janse gericht aan zijn kopkracht en timing. Dat betaalt zich inmiddels uit op het veld. "Ik schat ballen nu beter in, probeer voor mijn tegenstander te komen als dat kan en de bal dan op hoogste punt vooruit weg te koppen"

Niet alleen in de lucht, maar ook in de grondduels voelt Janse zich sterker. Sinds zijn komst naar Groningen kwam hij zes kilo aan spiermassa aan, wat direct effect heeft op zijn spel. "Dat helpt wel. In duels kan ik mijn spits nu vaak meer op afstand houden. Dat komt doordat ik mijn arm er krachtiger tussen kan houden. Dat scheelt enorm."