AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Janse ziet in: "Ik wist dat dit bij Ajax nog niet mogelijk was"

Arthur
bron: Voetbal International
Dies Janse
Dies Janse Foto: © BSR Agency

FC Groningen is uitstekend aan het seizoen begonnen. Met een team dat bol staat van Nederlands talent, laat de club uit het noorden zich van een positieve kant zien. Een van de opvallende nieuwkomers is Dies Janse. De negentienjarige Zeeuw, gehuurd van Ajax, wil op ruim driehonderd kilometer van zijn ouderlijk huis indruk maken in de Eredivisie.

Een van de opvallende nieuwkomers is Dies Janse. De 19-jarige Zeeuw, gehuurd van Ajax, maakt dit seizoen de overstap naar Groningen om ervaring op te doen en zichzelf te bewijzen op het hoogste niveau. Voor Janse betekent dit ruim driehonderd kilometer verwijderd zijn van zijn ouderlijk huis, maar de jonge verdediger lijkt er klaar voor.

Janse vertelt aan Voetbal International over zijn overstap: "Ik heb vorig jaar een paar keer aan spelen op het hoogste niveau mogen snuffelen. Dat was mooi en dit jaar is de volgende stap om dat wekelijks te ervaren. Met FC Groningen krijg ik die kans en dan moet ik het zelf ook laten zien."

De verdediger legt uit waarom een verhuurperiode naar Groningen logisch was. "Ik wist dat dit bij Ajax nog niet mogelijk was. Youri Baas doet het gewoon heel goed en toen Ko Itakura erbij werd gehaald, was het ook duidelijk dat elders minuten maken het beste was voor mijn ontwikkeling. Daar zijn goede gesprekken over geweest. Dan ga je kijken naar een verhuurperiode en FC Groningen is een prachtige club om dat te doen. Ik kreeg een heel goed gevoel bij de trainer en de club. Dit is op alle vlakken een heel leerzaam jaar."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft vertelt over voormalig Ajax-trainer: "Vreselijke man"

0
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena

John Heitinga weg bij Ajax? "Dan kan het nog 2 of 3 weken duren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd