Janse ziet in: "Ik wist dat dit bij Ajax nog niet mogelijk was"

FC Groningen is uitstekend aan het seizoen begonnen. Met een team dat bol staat van Nederlands talent, laat de club uit het noorden zich van een positieve kant zien. Een van de opvallende nieuwkomers is Dies Janse. De negentienjarige Zeeuw, gehuurd van Ajax, wil op ruim driehonderd kilometer van zijn ouderlijk huis indruk maken in de Eredivisie.

Een van de opvallende nieuwkomers is Dies Janse. De 19-jarige Zeeuw, gehuurd van Ajax, maakt dit seizoen de overstap naar Groningen om ervaring op te doen en zichzelf te bewijzen op het hoogste niveau. Voor Janse betekent dit ruim driehonderd kilometer verwijderd zijn van zijn ouderlijk huis, maar de jonge verdediger lijkt er klaar voor.

Janse vertelt aan Voetbal International over zijn overstap: "Ik heb vorig jaar een paar keer aan spelen op het hoogste niveau mogen snuffelen. Dat was mooi en dit jaar is de volgende stap om dat wekelijks te ervaren. Met FC Groningen krijg ik die kans en dan moet ik het zelf ook laten zien."

De verdediger legt uit waarom een verhuurperiode naar Groningen logisch was. "Ik wist dat dit bij Ajax nog niet mogelijk was. Youri Baas doet het gewoon heel goed en toen Ko Itakura erbij werd gehaald, was het ook duidelijk dat elders minuten maken het beste was voor mijn ontwikkeling. Daar zijn goede gesprekken over geweest. Dan ga je kijken naar een verhuurperiode en FC Groningen is een prachtige club om dat te doen. Ik kreeg een heel goed gevoel bij de trainer en de club. Dit is op alle vlakken een heel leerzaam jaar."