Het laatste Ajax Nieuws

'Janse ziet transferwaarde nóg verder stijgen na goede optredens'

Max
bron: Transfermarkt
Dies Janse
Dies Janse Foto: © Pro Shots

Dies Janse is bezig aan een ijzersterk seizoen op huurbasis bij FC Groningen. De marktwaarde van de verdediger van Ajax zit behoorlijk in de lift. 

Janse maakt dit seizoen bij FC Groningen vlieguren op het hoogste niveau van Nederland en doet dat met verve. De centrale verdediger speelt nagenoeg alles in de formatie van Dick Lukkien en is een echte meerwaarde voor de Trots van het Noorden.

De marktwaarde van Janse is dit seizoen behoorlijk gestegen. Afgelopen zomer was het jeugdproduct van Ajax nog geen miljoen euro waard, maar gedurende het seizoen ging dat al flink omhoog. Vlak voor de winterstop schatte Transfermarkt de waarde van Janse op 3,5 miljoen euro en inmiddels vertegenwoordigt hij een waarde van 4,5 miljoen euro. 

Het laatste Ajax Nieuws Dies Janse
