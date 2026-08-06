Jansen bikkelhard voor Ajacied: "Heel veel moeite met voetballen"

Anco Jansen is voorlopig meer gecharmeerd van Tolu Arokodare dan van Marcos Leonardo. De oud-voetballer vindt dat de Braziliaan nog niet overtuigt in Amsterdam.

"Dat valt me nog niet mee. Wat ik van hem gezien heb, zie ik iemand die heel veel moeite heeft met voetballen. Een soort Inzaghi. Hij is ook langzaam. Dat klinkt hard, maar dat is ’ie. Je hoeft bij hem echt niet aan te komen met combineren", zo vertelt Jansen in Voetbalpraat.

Over Arokodare is Jansen juist veel positiever. "Dat is natuurlijk een beest. Die vond ik voetballend veel beter dan wat er over hem gezegd werd."