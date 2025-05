Jansen: "De hele technische staf van Ajax is een open inrichting"

Woensdag speelde in extremis Ajax gelijk op bezoek bij FC Groningen. Jansen zat op de perstribune en keek regelmatig met verbazing naar de dug-out van de bezoekers. "Het is een open inrichting, die hele technische staf en alles eromheen", reageert hij in een video-item van Voetbal International. "Je weet negentig minuten niet wat je ziet. Farioli is nog de meest rustige."

Na de wedstrijd ging het nog even mis op het veld en was er ook een assistent van Farioli die de confrontatie zocht met de tegenstander. Jansen vindt er het zijne van. "Als staf moet je rustig blijven", oordeelt hij. "Ze gaan negentig minuten tekeer langs de lijn."