Jansen enthousiast over Ajax-talent: "Toen was hij echt goed"

Anco Jansen is enthousiast over Lucas Jetten. De jonge linksback van Ajax maakte onlangs zijn debuut voor Jong Oranje.

De zeventienjarige Jetten werd verrassend bij Jong Oranje gehaald en mocht in de oefenwedstrijd tegen Jong Roemenië gelijk in de basis staan. Kees Kwakman denkt dat hij nu vooral vlieguren moet maken. "Ik heb hem een paar keer bij Jong Ajax gezien, hij is nog heel erg jong. Ik was wel verrast dat hij al voor Jong Oranje werd opgeroepen", reageert hij in Voetbalpraat van ESPN. "Hij heeft een moeilijk seizoen bij Jong Ajax, maar dat geldt voor heel Jong Ajax. Hij moet gewoon lekker voetballen."

Jansen is wel gecharmeerd van de linkervleugelverdediger. "Ik vind het een enorme interessante speler. Ik heb hem twee keer gezien bij de Future Cup, toen vond ik hem echt enorm goed", herinnert de analist. "Dit seizoen ken ik hem van de wedstrijd tegen Addai, toen werd hij aan alle kanten voorbij gelopen. Deze jongen is echt een hele goede speler als je kijkt naar zijn niveau voor zijn leeftijd."