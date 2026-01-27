Jansen geeft transferupdate Ajax: "Afwachten of dat gaat lukken"

Sinds het vertrek van Jordan Henderson afgelopen zomer zoekt Ajax naar een nieuwe, ervaren zes. "Het wordt nog afwachten of die ervaren zes überhaupt gaat lukken", vertelt Jansen in Voetbalpraat van ESPN. "Je hoort nu ook geluiden dat ze misschien denken: als het niet onze ideale keuze is, dan maken we het in de komende maanden met Regeer af."

Binnen Ajax wikt en weegt men of een nieuwe zes nog wel echt noodzakelijk is voor dit seizoen. "Je ligt uit de beker, je ligt waarschijnlijk ook uit de Champions League en dan heb je in de competitie de strijd om plek twee nog. Moet je dan voor je vierde of vijfde keuze gaan, of moet je dan stellen dat je het met Regeer doet?", besluit Jansen.