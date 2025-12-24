Jansen lovend over Ajacied: "Hij is gewoon onmisbaar geworden"

Baas werd vorig seizoen door Farioli in het centrum van de defensie gezet en is sindsdien niet meer weg te denken uit de formatie van Ajax. "Ook in de slechte fase van Ajax vond ik hem nog steeds zo ongelooflijk goed", begint Jansen in Voetbalpraat van ESPN. "Hij heeft zich zo goed ontwikkeld, ook aan de bal in de opbouw. Het initiatief dat hij daarin neemt. Hij is gewoon onmisbaar geworden."

Het seizoen daarvoor speelde Baas nog op huurbasis bij NEC, maar niet als centrale verdediger. "Hij is teruggekomen en voor mij is hij voor Ajax totaal onmisbaar achterin. Ondanks dat Ajax niet de beste eerste seizoenshelft heeft gespeeld, vond ik hem echt heel erg goed", besluit Jansen.