Jansen maakt zich zorgen: "Die positie moet worden ingevuld"

Freek Jansen vindt dat Ajax in defensief veel steken laat vallen. Dat de speelwijze van Francesco Farioli niet wordt nageleefd is voor te stellen, maar wat verleden jaar het sterkste punt was van de Amsterdammers, is nu het zwakste punt. Ajax is dan ook nog niet geheel klaar voor de Eredivisie.

"Verdedigend gezien nog niet. Aanvallend gezien wel. Het is allemaal wat aanvallender en creatiever. In aanvallend opzicht is het precies wat ze ook aankondigden te gaan doen", zegt Jansen bij ESPN. "Tegelijkertijd zie je dat het daardoor ook verdedigend allemaal wat moeizamer gaat."

Dat het verdedigend lastiger gaat, is volgens Jansen voor te stellen. "Het zou heel gek zijn als Heitinga en Keizer beginnen, volle bak op de aanval, en het achterin ook helemaal goed zou zitten. Dan zou je denken: hey, waarom heeft Farioli die verdediging zo dichtgetimmerd? Maar Farioli was natuurlijk niet gek. Die heeft precies ingeschat op welke manier hij het beste resultaat met die selectie zou hebben."

Volgens Jansen moet Aajx in ieder geval op het middenveld gaan investeren. "De nummer 6-positie is de belangrijkste positie in de omschakeling en met counters. Die positie moet worden ingevuld. Daar zijn ze nog steeds naar aan het zoeken na het vertrek van Henderson."