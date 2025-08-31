AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Jansen: "Niet aannemelijk dat hij nog terug gaat keren bij Ajax"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Freek Jansen
Freek Jansen Foto: © Screenshot Voetbal International

Freek Jansen denkt dat Ajax wel klaar is op de transfermarkt. In Amsterdam zouden er nog de nodige uitgaande transfers kunnen komen, maar de A-selectie lijkt momenteel rond. 

"Met het aantrekken van McConnell is mogelijk de laatste speler aangetrokken, als zich geen grote ontwikkelingen meer voordoen. Ajax wijst daarbij op het aantrekken van een aanwinst in elke linie, uitgesmeerd over de hele transferzomer", schrijft Freek Jansen in Voetbal International.

"Behalve de nieuwe technische staf met hoofdtrainer John Heitinga en assistent-trainer Marcel Keizer, trok Ajax met Jaros een nieuwe doelman aan, met Ko Itakura een nieuwe centrale verdediger, met Oscar Gloukh een nieuwe aanvallende middenvelder en met Raúl Moro een nieuwe vleugelaanvaller", somt hij op. "Het is aan Heitinga om de Ajax-puzzel in elkaar te laten vallen, waarbij deze nieuwe spelers zichzelf ook daadwerkelijk als versterkingen kunnen tonen."

"Met de komst van McConnell kiest Ajax nog voor een extra nieuwe speler, waarmee alle vacante posities zijn ingevuld. Door de komst van de Engelsman lijkt het niet langer aannemelijk dat Daley Blind deze zomer nog terugkeert naar Amsterdam", is hij duidelijk. "De naam van de ervaren verdediger zingt logischerwijs deze zomer rond in de hoofdstad, wat tot voor kort ook gold voor Dusan Tadic."

"Beide spelers koesteren een diepe liefde voor Ajax, en dat is zeker wederzijds, maar met McConnell en Moro koos Ajax voor jongere spelers", zag Jansen. "Voor de linksbackpositie ziet Ajax met Owen Wijndal, Youri Baas, Lucas Rosa en Jorthy Mokio voldoende opties, als centraal duo gaat Ajax voor Ko Itakura, Josip Sutalo en Youri Baas, terwijl de opties voor controlerende middenvelder hierboven zijn besproken."

Het laatste Ajax Nieuws Daley Blind Dušan Tadić
