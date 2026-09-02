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Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

Arthur

Wout Weghorst verdiende bij Ajax een jaarsalaris van liefst 4,75 miljoen euro. Dat meldt De Telegraaf. Het bedrag zorgt voor verbazing bij René van der Gijp en Wim Kieft. Bij zijn overstap naar FC Twente heeft de spits naar verluidt flink moeten inleveren.

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Weghorst verliet Ajax deze zomer en keerde terug naar FC Twente. Met zijn vertrek raakte de Amsterdamse club niet alleen een ervaren aanvaller kwijt, maar verdween ook een van de hoogste salarissen van de begroting. Technisch directeur Jordi Cruijff probeert de salarishuishouding bij Ajax verder op orde te brengen. "Met de raad van commissarissen hijgend in zijn nek, was het zaak ook dure spelers van de hand te doen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf. 

"En daarin slaagde de nieuwe technisch directeur. Hij verloste de club onder meer van het jaarsalaris van 4,75 miljoen euro van Wout Weghorst en dirigeerde ook andere grootverdieners als Josip Sutalo, Ko Itakura, Akpom, Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan, al dan niet tijdelijk, naar de uitgang", zo vervolgt hij.

Het salaris van Weghorst komt ook ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Van der Gijp reageert met enige verbazing op het bedrag. "Dat heeft God goed gedaan", zegt hij met een knipoog. Kieft noemt het salaris van Weghorst een "ongelooflijk bedrag". Vervolgens richt hij zich tot zaakwaarnemer Rob Jansen. "Rob, worden die bij Ajax, Feyenoord en PSV betaald?", wil hij weten. Jansen denkt dat dergelijke bedragen bij Feyenoord niet gebruikelijk zijn. "Bij Feyenoord denk ik niet. Misschien bij uitzondering, maar ik betwijfel het. Bij Ajax zijn de salarissen krankzinnig omhooggegaan in het Overmars-tijdperk."

Hoeveel Weghorst momenteel bij FC Twente verdient, is niet bekend. De club zou werken met een totaal salarisbudget van ongeveer twaalf miljoen euro. Daardoor ligt het voor de hand dat de 33-jarige spits bij zijn terugkeer naar Enschede aanzienlijk heeft moeten inleveren.

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