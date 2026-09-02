Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

Wout Weghorst verdiende bij Ajax een jaarsalaris van liefst 4,75 miljoen euro. Dat meldt De Telegraaf . Het bedrag zorgt voor verbazing bij René van der Gijp en Wim Kieft. Bij zijn overstap naar FC Twente heeft de spits naar verluidt flink moeten inleveren.

Weghorst verliet Ajax deze zomer en keerde terug naar FC Twente. Met zijn vertrek raakte de Amsterdamse club niet alleen een ervaren aanvaller kwijt, maar verdween ook een van de hoogste salarissen van de begroting. Technisch directeur Jordi Cruijff probeert de salarishuishouding bij Ajax verder op orde te brengen. "Met de raad van commissarissen hijgend in zijn nek, was het zaak ook dure spelers van de hand te doen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf.

"En daarin slaagde de nieuwe technisch directeur. Hij verloste de club onder meer van het jaarsalaris van 4,75 miljoen euro van Wout Weghorst en dirigeerde ook andere grootverdieners als Josip Sutalo, Ko Itakura, Akpom, Godts, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan, al dan niet tijdelijk, naar de uitgang", zo vervolgt hij.