Geschreven door Jordi Smit 27 nov 2020 om 12:11

© Proshots

Het drukke schema lijkt vooralsnog geen negatieve uitwerking te hebben op de prestaties van Ajax. De Amsterdammers beschikken over een brede selectie, waardoor Erik ten Hag volop kan rouleren. Vooral in de aanval zorgt dat voor veel wisselingen, zo ziet ook Freek Jansen van Voetbal International.

Met grote wedstrijden in de Champions League en Eredivisie in het vooruitzicht zal de oefenmeester echter zo snel mogelijk naar een vast elftal willen toegroeien, al is de vraag wie in dat elftal moet staan. “De echte keuzes die moeten worden gemaakt door Ten Hag liggen in de voorhoede”, stelt Jansen. “Zakaria Labyad krijgt het vertrouwen als nummer 10, terwijl Lassina Traoré zijn kans krijgt als centrumspits. Beide spelers lieten zich (tegen FC Midtjylland, red.) in het combinatiespel geregeld op positieve wijze zien, maar faalden in de afronding. Daardoor zullen ze met gemengde gevoelens terugkijken op het duel.”

“Het wordt interessant om te zien hoe de aanval vorm gaat krijgen als Antony, die gisteren wel bij de wedstrijdselectie zat maar niet in actie hoefde te komen, en later Mohammed Kudus terugkeren van hun blessures”, vervolgt de journalist. “David Neres maakte een ijzersterke indruk, en dat gold ook voor aanvoerder Dusan Tadic. Met Quincy Promes nog achter de hand heeft Ten Hag keuze genoeg als iedereen beschikbaar is.” De kans lijkt echter groot dat Ten Hag voorlopig kiest voor Neres en Antony op de vleugels. “Zolang Kudus niet inzetbaar is, komt de vraag aan bod in welke rol Ten Hag zijn aanvoerder ziet. Tadic kan zowel op 10 en als spits uit de voeten. De komende weken zal uitwijzen welke richting Ajax op gaat in de zoektocht naar de beste basiself.”