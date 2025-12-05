Pak Schaal Podcast
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Jansen prijst Ajax-speler: "Wat hij brengt, slaat op iedereen over"

Anco Jansen vindt dat Fred Grim er goed aan doet om Rayane Bounida en Aaron Bouwman in de komende weken meer speeltijd te geven. Dat zegt hij samen met Mike Snoei in Voetbalpraat van ESPN. Volgens hen brengen de twee jonge Ajax-talenten een frisse wind in het elftal.

"Wat nieuwe frisse gasten, die een wat andere speelstijl hebben, zoals wat Bounida brengt, dat slaat op iedereen over", begint Jansen bij ESPN-programma VoetbalPraat. De verrassing was groot toen Bounida op 25 november mocht starten tegen Benfica. Ajax verloor weliswaar met 2-0, maar de jonge spelmaker maakte toch een sterke indruk.

"Dat is een vleugje van het Ajax dat je wil zien. Acties maken, borst vooruit, de flair", aldus Jansen. Tafelgenoot Snoei is het eens en laat nog een naam vallen. "Dat zie je ook wel bij Bouwman", vertelt Snoei.

"Ik zag hem twee weken geleden in de O19 spelen in de kwalificatie tegen Ierland. Hij is een frisse centrale verdediger, heeft een goede lengte en durft in te dribbelen. Het breng wel iets teweeg", aldus Snoei.

